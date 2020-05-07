Как защититься от квартирных грабителей: советы эксперта по безопасности

07.05.2020, 20:09, Разное

Эксперт в области обеспечения безопасности Андрей Цыбаков дал россиянам ряд рекомендаций по защите жизни и имущества от квартирных грабителей. Специалист отметил, что количество ограблений растет в период праздников, сообщает Vse42.ru.

Цыбаков считает, что в первую очередь следует закрыть двери на все замки и вызвать полицию. Отпугнуть злоумышленников можно громкой речью, которая даст им понять, что в помещении есть люди. Не менее важно всячески тянуть время до приезда правоохранителей, а если грабители все же проникли в дом – следует запомнить их внешность и не оказывать сопротивления.