Главный врач московской поликлиники скончалась от коронавируса

07.05.2020, 20:09, Разное

Главный врач московской городской поликлиники №180 Юлия Сергеева скончалась из-за коронавируса. Более месяца она провела на искусственной вентиляции легких, передает издание “Петербургский дневник”.

В Департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что Сергеева ушла из жизни утром 7 мая. Известно, что она работала врачом на протяжении 30 лет. Должность главного врача в поликлинике женщина занимала с 2016 года.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 7 Май 2020 в 1:03 PDT