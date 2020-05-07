Главный врач московской поликлиники скончалась от коронавируса
07.05.2020, 20:09, Разное
Главный врач московской городской поликлиники №180 Юлия Сергеева скончалась из-за коронавируса. Более месяца она провела на искусственной вентиляции легких, передает издание “Петербургский дневник”.
В Департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что Сергеева ушла из жизни утром 7 мая. Известно, что она работала врачом на протяжении 30 лет. Должность главного врача в поликлинике женщина занимала с 2016 года.
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