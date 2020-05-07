 

Главный врач московской поликлиники скончалась от коронавируса

07.05.2020, 20:09, Разное

Главный врач московской городской поликлиники №180 Юлия Сергеева скончалась из-за коронавируса. Более месяца она провела на искусственной вентиляции легких, передает издание “Петербургский дневник”.

В Департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что Сергеева ушла из жизни утром 7 мая. Известно, что она работала врачом на протяжении 30 лет. Должность главного врача в поликлинике женщина занимала с 2016 года.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 7 Май 2020 в 1:03 PDT



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.04 / Дипломат Алехандро Као де Бенос назвал слухи о смерти Ким Чен Ына «не соответствующими действительности»

09.04 / Василиса Володина из-за карантина временно ушла из «Давай поженимся»

26.04 / Будет мягче?

29.04 / Мнение: Рыбацкий диалог

27.04 / В Москве за сутки умерли больше 30 пациентов с коронавирусом

08.04 / Врач Алексей Добровольский: «В медицину надо идти по призванию, а не из-за престижности»

19.04 / На Avito отыскали «антикоронавирусный» Hummer H1 за 4 млн рублей

19.04 / «Для самоуспокоения»: Евгений Миронов два раза сдавал тест на коронавирус

17.04 / Мнение: Заказной бунт

09.04 / Названы ухудшающие автомобиль стили вождения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска