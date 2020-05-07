Эксперты составили ТОП-5 лучших мобильных игры с открытым миром

07.05.2020, 20:09, Разное

Аналитики опубликовали рейтинг из 5 самых лучших мобильных игр с открытым миром, в котором игроку будет интересно переключиться на дополнительные миссии или исследование окружающего пространства. Лидером в списке стала Sky: Children of the Light, представленная в прошлом году студией Thatgamecompany.

Жанр игры – гибрид квеста и RPG: игрок будет постоянно находиться в полёте, изучая особенность так называемых облачных уровней. Следом располагаются обе части серии Evoland. В данном RPG можно выделить интересное развитие героев по мере прохождения сюжетной кампании. К слову, у игры есть что-то общее с первыми частями Final Fantasy. Игра доступна пользователям смартфонов с iOS и Android. ТОП-3 закрывает Don’t Starve: Pocket Edition, которая, несмотря на незамысловатый сюжет, выделяется хорошей визуальной составляющей. Стоит выделить и некий элемент хоррора.

Четвертую строчку занимает Crashlands: здесь за развитие персонажа отвечают артефакты, вернее, их определенное улучшение. В заключении эксперты выделяют мобильную версию Terraria – «2D-клона» Minecraft, где персонажу необходимо собрать ресурсы для выживания и борьбы с врагами.