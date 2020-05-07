Министр обороны Италии поблагодарил РФ за помощь в борьбе с COVID-19

07.05.2020, 20:09, Разное

Недавно между министром обороны Италии Лоренцо Гуэрини и главой аналогичного российского министерства Сергеем Шойгу состоялся телефонный разговор. В ходе беседы итальянский политик выразил благодарность Российской Федерации за оказанную в борьбе с COVID-19 помощь.

Причиной благодарных слов итальянского министра обороны стал факт того, что военные врачи из РФ помогли медикам из Италии в излечении 62-х из 93-х пациентов, поступивших в военное медицинское учреждение с заражением SARS-CoV-2. Процесс лечения осуществлялся в условиях полевого госпиталя, расположенного в городе Бергамо.

Результат проведенной работы прокомментировал руководитель медицинской группы Минобороны РФ в Италии подполковник Александр Юманов. По его мнению, общее количество излечившихся является хорошим показателем. Об этом сообщает интернет-издание “Политэксперт”.