 

Аналитик Apple Мин-Чи Куо заявил о задержке выпуска устройств с дисплеями Mini-LED до 2021 года

07.05.2020, 20:09, Разное

Знаменитый аналитик Мин-Чи Куо рассказал о задержке выпуска первого устройства компании Apple, в котором будет использована технология Mini-LED. Это связано с возникшими проблемами, вызванными распространением COVID-19.
В пояснении для инвесторов, которое появилось в четверг, Мин-Чи Куо рассказал, что недавно произошла проверка цепочки поставок, ее результаты указали на то, что производственные партнёры Apple находятся на этапе подготовки к массовому производству светодиодных чипов в третьем квартале текущего года. В дальнейшем последует сборка панелей. Аналитик отмечает, к концу 2020 года компания Apple может представить 6 моделей, имеющих экран на базе технологии Mini-LED.

В частности производитель планирует выпустить 12,9-дюймовый планшет iPad Pro, 10,2-дюймовый iPad, 7,9-дюймовый iPad mini, 27-дюймовый iMac Pro, обновленный 16-дюймовый MacBook Pro и 14,1-дюймовый MacBook Pro. Согласно утверждению Мин-Чи Куо, изменения графика выпуска гаджетов, поддерживающих технологию Mini-LED, которые связаны с распространением коронавирусной инфекции, не повлияют на общие планы компании. «Инвесторы могут не волноваться из-за отсрочки выпуска Mini-LED, так как данная технология является ключевой и именно её Apple планирует продвигать следующие 5 лет», — рассказал аналитик Куо.



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