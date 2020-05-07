Назван размер штрафа для предприятий за отсутствие масок у сотрудников

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07.05.2020, 20:08, Новости дня

Штрафы за отсутствие масок и перчаток составят для юридического лица от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей – от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, сообщил начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.

«Протоколы об административной ответственности за несоблюдение масочного и перчаточного режима могут быть составлены как в отношении физического лица, так и в отношении организаций, которые не обеспечивают санитарный режим сотрудников. Эти правонарушения регламентируются федеральным и московским кодексами об административных правонарушениях. Для юридических лиц штрафы кратно выше, чем для физлиц: за первое нарушение – 100 тыс. рублей, за повторное – до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток», – сказал Данчиков ТАСС.

По его словам, решение об обеспечении сотрудников средствами защиты остается за работодателем.

«Либо работодатель сам обеспечивает масками и перчатками сотрудников, либо выделяет сотрудникам денежные средства на их покупку, либо обязует сотрудников купить средства защиты самостоятельно. Решает каждый работодатель», – объяснил начальник Главконтроля.

Ранее стало известно, что ношение масок и перчаток в общественном транспорте в Москве будет обязательным с 12 мая. Штраф за отсутствие у пассажиров общественного транспорта Москвы масок и перчаток составит 5 тыс. рублей.

На предприятиях и в организациях, работа которых разрешена, и где должен быть обеспечен «масочный» режим, штраф будет составлять 4 тыс. рублей.



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