Банкира Олега Власова задержали по делу о выводе из РФ 500 млрд рублей

07.05.2020, 20:08, Новости дня

Бывшего председателя совета директоров двух банков «Балтика» и «Инкредбанк» (Индустриальный кредит) Олега Власова задержали в Москве в рамках уголовного дела об организации преступного сообщества и выводе из РФ через молдавский банк более 500 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Тверского суда Москвы.

Как сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Ольга Бондарева, в отношении Олега Власова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 6 июля 2020 года.

Власову предъявлено обвинение в создании преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ) и в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ).

По данным МВД, организатором преступной схемы был бывший глава Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк, которому также предъявлено заочное обвинение по уголовному делу о выводе из РФ более 500 млрд рублей. Кроме того, заочное обвинение предъявлено другому фигуранту дела – молдавскому бизнесмену и политику Ренато Усатому.

По версии следствия, в 2013-2014 годах участники международного преступного сообщества совершили незаконные валютные операции и вывели из РФ через молдавский банк BC Moldindconbank S.A. более 500 млрд рублей.

Плахотнюк и еще один из организаторов преступного сообщества молдавский бизнесмен Вячеслав Платон объявлены в международный розыск. Плахотнюк в РФ также обвиняется в 28 эпизодах контрабанды и незаконного сбыта наркотических средств в особо крупном размере. Следствие считает, что он является одним из руководителей преступного транснационального наркосиндиката.

Платон в апреле 2017 года был осужден в Молдавии на 18 лет за противозаконный вывод средств из России. В 2017 году Плахотнюка заочно арестовал Басманный суд Москвы по обвинению в организации покушения на Ренато Усатого.