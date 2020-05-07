 

«Россия – страна возможностей» запустила новую версию онлайн-платформы

07.05.2020, 20:08, Новости дня

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» запустила новую версию своей онлайн-платформы, которая в том числе включает обучающий блок для пользователей, сообщил генеральный директор АНО Алексей Комиссаров.

«Весь функционал и возможности платформы абсолютно бесплатны и доступны каждому гражданину России. Достаточно лишь зарегистрироваться на сайте. Пользователь получает личный кабинет, через который может оценить свой опыт и уровень компетенций и подобрать наиболее подходящую профессиональную траекторию», – сказал Комиссаров в ходе онлайн-конференции ТАСС.

По его словам, в настоящий момент на платформе размещен каталог профессий и рекомендации по курсам, которые можно пройти на платформе. Кроме этого, там можно будет найти ссылки на полезные ресурсы.

«Это не конечный продукт. Это начало нашей работы, наша задача сделать так, чтобы любой человек, зайдя на платформу, мог определить для себя трек развития – найти интересные программы, образовательные, профессиональные», – сказал он, добавив, что в середине мая на платформе появятся тесты по профориентации.

В пресс-службе АНО уточнили, что разработка платформы велась в рамках реализации федерального проекта «Социальные лифты для каждого» (нацпроект «Образование»). Разработчиком цифровой платформы выступила Mail.ru Group.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.03 / “У нас не совок”. Зеленский заявил, что ВИП-палат в Украине не будет

24.04 / Кличко: В Киеве девять человек из тех, у которых за последние сутки выявили коронавирус, – священнослужители

26.04 / В Эстонии отчитались по ситуации с учебниками с российским Крымом

08.04 / Онищенко оценил идею ускоренного перехода к клиническим испытаниям вакцин против коронавируса в России

13.04 / Новый Citroen C4 Sedan подешевел на 10 тысяч рублей

25.04 / Премьер утвердил перечень перепрофилируемых медорганизаций

12.04 / Зеленский объявил награду за вакцину от коронавируса

16.04 / Тренер ХК “Локомотив” Пелино вылечился от коронавируса

28.03 / Пандемия COVID-19. В Испании за сутки умерло 832 человека, больше, чем в любой другой день

13.04 / Рада отказалась отменить закон о рынке земли

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска