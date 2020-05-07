 

Кандидат на пост министра ВМС США заявил о неэффективности их руководства

07.05.2020, 20:05, Новости дня

Ситуация со вспышкой коронавируса на авианосце «Теодор Рузвельт» стала очередным примером неэффективности руководства, которое наблюдается в ВМС в последние годы, заявил в четверг Кеннет Брейтуэйт, которого президент Дональд Трамп выдвинул на пост министра военно-морских сил.

«Я с сожалением отмечаю, что Министерство военно-морских сил находится в сложной ситуации по ряду причин, но в первую очередь из-за неэффективности руководства», – заявил Брейтуэйт, ныне занимающий пост посла в Норвегии, в ходе слушаний в сенатском Комитете по вооруженным силам. Он привел в пример несколько инцидентов, в том числе ситуацию на авианосце.

«Все это указывает на нарушение доверия к тем, кто руководит ВМС», – отметил он.



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