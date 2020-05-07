 

Белый дом: тест Трампа и Пенса на коронавирус дал отрицательный результат

07.05.2020, 20:05, Новости дня

У президента США Дональда Трампа и вице-президента Майка Пенса не выявлен новый коронавирус. Они сдали анализ после того, как вирус был диагностирован у военного, работавшего в Белом доме, сообщила в четверг официальный представитель администрации.

По данным CNN, речь идет о личном помощнике Трампа.

«Недавно медицинская служба Белого дома уведомила нас о том, что у члена вооруженных сил США, который работает на территории Белого дома, был обнаружен коронавирус. После этого президент и вице-президент сдали анализ, результат которого оказался отрицательным. Оба они совершенно здоровы», – заявил официальный представитель Белого дома Хоган Гидли.

Трамп сдавал анализ на коронавирус уже, по меньшей мере, дважды, и оба раза результат был отрицательным. Как заявили в Белом доме, тест, сделанный 2 апреля, дал отрицательный результат.

3 апреля Белый дом заявил, что в качестве меры предосторожности анализ будут сдавать все, кто контактирует с Трампом или Пенсом.



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