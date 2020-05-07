 

В России новый рекорд по количеству заразившихся COVID-19 за сутки – 11 231 человек

07.05.2020, 20:00, Новости дня

Лодочные моторы Yamaha и TohatsuПо данным на 7 мая, в России побит новый рекорд по количеству заразившихся COVID-19 – 11 231 новый случай за сутки, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в стране достигло 177 160.

За весь период от коронавируса погибли 1625 человек. Полностью поправились и выписаны 23 803 пациента.

Таким образом, Россия остается на пятом месте в мире по числу заразившихся коронавирусом. Больше случаев заражения выявлено только в США (1 228 603), Испании (220 325), Италии (214 457) и Великобритании (202 359).

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом осложнений в мире достигло 263 831 человека, увеличившись за сутки на 6 604, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. Всего в мире, по данным университета, насчитывается 3 755 379 инфицированных COVID-19, рост за сутки составил 91 555 случаев заражения.

Новые инфицированные появились в 84 регионах, больше всего заболевших по-прежнему фиксируется в Москве – 6703. В Московской области – 842 новых случая, в Санкт-Петербурге – 306. Впервые на третье место по количеству заразившихся коронавирусом среди регионов РФ вышла Нижегородская область – там за последние сутки зарегистрировали 312 новых случаев COVID-19.

Власти Хабаровского края намерены продлить режим самоизоляции в регионе до июня, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края. За последние сутки в регионе зарегистрировали еще 43 новых случая заражения коронавирусом, всего в крае 762 заболевших. 

А в Москве для предотвращения распространения коронавирусной инфекции на месяц продлили проведение ежедневной дезинфекции подъездов многоквартирных домов, сообщил вице-мэр Петр Бирюков.

“Для этого ежедневно обрабатываются специальными дезинфицирующими препаратами тамбуры, холлы, коридоры, лифты, лестничные площадки”, – сказал он.

Заммэра добавил, что в ходе работ тщательно протираются и обрабатываются дезинфицирующим раствором все дверные ручки, выключатели, поручни и перила, почтовые ящики, подоконники, кнопки вызова лифтов. По словам Бирюкова, в столице усилен контроль за качеством и регулярностью проведения дезинфекции, проводится постоянный интернет-мониторинг на предмет жалоб жителей на недобросовестную работу коммунальщиков.

 



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