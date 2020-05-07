Инфекционист рассказала о выработке антител у пациентов с коронавирусом

07.05.2020, 19:53, Новости дня

Антитела вырабатываются у большинства пациентов с новым коронавирусом, однако пока нельзя однозначно говорить о том, как долго этот иммунитет будет сохраняться, сообщила главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова в интервью телеканалу «Россия 24».

«На сегодняшний день остается этот вопрос очень открытым, прошло очень мало времени, чтобы могли с вами сказать, насколько долго сохраняется иммунитет. <…> Сегодня мы можем только сказать, что все-таки иммунитет есть, антитела сохраняются. Титр защитных антител у каждого индивидуума свой, но большинство все-таки вырабатывает защитный титр, есть определенная защита. Как долго она продержится, здесь, конечно, вопрос, но первые месяцы, я думаю, она продержится», – приводит слова эксперта ТАСС.

По словам Малинниковой, выздоровление пациента со средней тяжестью коронавируса занимает не менее трех недель.

«Все зависит от инфицирующей дозы вируса, от самого индивидуума, от организма человека. Если говорить о среднем течении заболевания и средней тяжести у пациента, то это проходит не менее, чем [через] три недели, к сожалению. Плюс еще дальше восстановительный период и реабилитация», – отметила инфекционист.

Она подчеркнула, что человек, у которого уже нет симптомов заболевания, может выделять вирус еще некоторое время.

«Поэтому обследование должно быть проведено, и после первого отрицательного результата [тестирования] должен быть обязательно повторный результат. Чаще всего эти результаты отрицательные мы видим после 21 дня от начала симптомов», – отметила Малинникова.

Полностью здоровым человека можно признать только после двойного отрицательного теста, в таком случае пациент уже не может заражать других.

«На сегодняшний день считается, что если человек перенес эту инфекцию бессимптомно или в легкой форме, то в принципе он выздоровел, и надо считать себя здоровым. Надо понимать, что вирус влияет на кроветворение, мы сейчас это знаем, и на сегодняшний день для наших пациентов не желательно употребление например в продуктах витамина К», – добавила эксперт.

Напомним, 1 мая в РФ зарегистрировали тест-система на антитела к коронавирусу.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пока не планируется широко использовать тест-системы для определения антител к коронавирусу на всех людях.