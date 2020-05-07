Появились снимки кораблей НАТО в Баренцевом море

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07.05.2020, 19:53, Новости дня

Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО, подошедших к границам РФ в Баренцевом море, отмечается, что их целью является «проведение операций по обеспечению безопасности».

В Баренцево море эсминцы «Портер», «Дональд Кук», «Франклин Рузвельт» ВМС США и фрегат «Кент» вошли утром 4 мая. На сайте Шестого флота говорится, что НАТО уведомило Минобороны РФ о маневрах в акватории Баренцева моря 1 мая.

Фото кораблей Шестой флот США опубликовал в своем Twitter.

&conduct joint operations in the BarentsSea
[email protected] @hms_kent, @USNavy USS Roosevelt, USSPorter, USSDonaldCook, and @MSCSealift USNSSupply participate in a PHOTOEX while conducting maritime security operations in the Arctic Ocean, May 5, 2020. pic.twitter.com/1ea04am7Re

— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) May 6, 2020

Сообщалось, что российский Северный флот начал слежение за зашедшей в Баренцево море корабельной ударной группы НАТО.



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