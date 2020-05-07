Мнение: Собянин, а варежки можно?

07.05.2020, 19:51, Разное



Собянин, кстати, в очках. И… без перчаток!

Я вчера предсказывал всякие ужасы – мол, нас всех заставят таскать маски по 30-градусной жаре, дивные россияне будут все красоваться с прыщами и опрелостями на лицах (больше всего это обрадует, конечно, российских женщин) – но я все-таки недоучел коварства властей. Как обычно, все наихудшие предсказания подтвердились – уже прямо сегодня… но с ДОВЕСКОМ.

Нет, такого даже я не мог предвидеть: всенародно, при общем одобрении и 20% явки избранный мэр повелел всем своим московским холопам носить везде по городу не только маски (это ожидалось), но и… перчатки!! Представляете – целый город по тридцатиградусной жаре в маске и перчатках?! Видимо, такая картинка показалась прикольной г-же Раковой – ну а влюбленный мэр никак не смог ей отказать.

В общем, повторяется старый добрый армейский анекдот – только в масштабе миллион к одному. Вы помните, конечно:

– Папа, папа – пусть слоники побегают!

– Оставь, доча, какие слоники! Ночь уже, спи!

– Нуу папа, папочка! Ну пусть слоники побегают!

– Да угомонись уже – два часа ночи! Закрывай глаза, спи!

– Ну папочка, ХОЧУ СЛОНИКОВ!!!

– Ох, господи… Ну ладно… РОТА, ПОДЪЕМ!! ХИМИЧЕСКАЯ АТАКА!!

Собственно, к мэрии у меня давно уже вопросов нет. Кроме разве что одного – а варежки подойдут? Или можно только в этих – для мытья посуды?

Можно только констатировать, что опрелости и нагноения будут, значит, у москвичей не только на лицах, но и на руках. Причем лечить их никто не будет – все дерматологи тоже ведь брошены “на борьбу с коронавирусом”.

Но все-таки поражает: а ОЧКИ-то почему так упорно все игнорируют? Что ж за преступная халатность?! Ведь “ГЛАЗА – ВОРОТА ДЛЯ ВИРУСА”!! Да и картинка (для Раковой) была бы еще вдвое прикольней: раскаленная Москва, жара – и по ней шуруют деловитые такие зомбаки, в масках, стеклянных буркалах и перчатках для мытья посуды!

Животики надорвешь со смеху.