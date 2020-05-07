Личное: Сирота и баба Яга

07.05.2020, 19:50, Разное

Когда Хабиб Нурмагомедов выходит лупить Коннора Макгрегора, это жестокость. Шоу должно продолжаться, оба мужика — здоровые, и даже если они друг друга в кровь изметелят, жалости ни у кого не будет, ведь я права?

Почему? Да потому, что дерутся относительно равные.

Однако, совсем другие чувства у нас вызывает детская сказка, в которой злая мачеха гонит падчерицу в мороз за подснежниками в лес, правда?



Фото: Соцсети

А знаете, почему мы иначе воспринимаем такую жестокость? Да потому, что девочка-сиротка по силе не равна падле-мачехе. Она не может ответить, как Коннор — Хабибу.

Кулачки-то маленькие. Силёнок нет. И если сиротку обозвали дурой, идиотиной, побили её тоненьким ремешком и заперли в чулан, что она сможет противопоставить насилию?

Давайте поговорим о злых людях.

Я не считаю Хабиба злым. Он очень сильно дерётся, всех лупит, но он — не злой. Он дерётся с равными.

А вот вам другой пример — 56-летняя баба Яга Рудковская. Ей тоже нужны деньги и шоу.

Ради своего шоу злая бабка заставляет своего сына сидеть в тёмном чулане. Ради ещё какого-то тухлого шоу, куда Ягу позвали судьёй, она обзывает 6-летнюю девочку умственно отсталой.

Маленькая Зоя Кукушкина несколько лет провела в детдоме. У ребёнка были проблемы со здоровьем, но ей первый раз повезло — волонтёры записали видеоанкету, и вскоре нашлись усыновители из Москвы.

Полтора месяца Зоя провела в приёмной семье. Затем её просто вернули в детдом — ведь всем нужен здоровый ребёнок.

Вы можете представить, что чувствовала девочка, когда её вернули, как вещь в магазин?

К счастью нашлись другие ребята — семья Кукушкиных. Они удочерили Зою, а потом новую маму, когда она гуляла с девочкой, встретил модельный скаут Алексей Васильев, открывший в своё время Ирину Шейк и Ольгу Куриленко.

Девочка с мамой пришли на конкурс, где председательствовала Яна Рудковская.

Видео: Соцсети

Умственно отсталая. Это вам — не синдром Аспергера. Это — клеймо. Печать недочеловека, поставленная публичной бабкой прилюдно на всю страну в телевизионном эфире.

«Мы очень ждали выхода этой программы! Смотрели всей семьей, ловили каждое слово. И вот тебе на – «Умственно отсталая». Сказать, как нам было больно – ничего не сказать», — рассказала Татьяна, приёмная мама Зои.

Вчера Яна Рудковская, когда её поймали за шиворот, завопила, что поможет девочке, чтобы загладить свои слова.

Как поможет? Ну, наверное, возьмёт «умственно отсталую» в ледовое шоу к своему сыну или ещё как-то попытается монетизировать ребёнка.

Для бабы Яги ведь главное что? Правильно, деньги.

У Яны больной нарокпитомец должен выступать в Самаре. Муж, чей позвоночник исковеркан большим спортом, обязан лететь на Олимпиаду. Сын сидит в чулане и получает тоненьким ремешком, когда не хочет тренироваться.

Чего ждать Зое Кукушкиной, если за неё возьмётся баба Яга?

Жестокость — это не когда дерутся равные, даже если они все в крови. Жестокость — это когда взрослый, злой, просчитанный негодяй мучает слабого. Ребёнка, инвалида, наркозависимого или, как в случае с Зоей, несчастную сироту.

Яга не дерётся с сильными. Нарвавшись на меня, она визжит, как резанный поросёнок, и обтекает.

Может быть, теперь вы перестанете задавать мне вопрос: Лена, а у тебя что-то личное к Яне?

Да, вашу мать! У меня к ней — личное. А вас — разве нет?