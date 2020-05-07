Решительность и дисциплина – Spiegel объяснил успех Греции в борьбе с пандемией

07.05.2020, 19:45, Новости дня

Несмотря на прогнозы экспертов Греция на удивление легко перенесла пандемию, пишет Der Spiegel. Слабая экономика, плохо развитая система здравоохранения, самое старое население в Европе — налицо были все предпосылки для катастрофы. Но сейчас, пока коронавирус всё ещё бушует в других страна, Афины начинают ослаблять карантин. И у этого успеха есть четыре причины, объясняет немецкое издание.



Reuters

Карантин, введённый в Греции из-за эпидемии коронавируса, продлился 42 дня, и сейчас власти уже принимают первые меры по его ослаблению, пишет Der Spiegel. Снова открываются церкви, парикмахерские и магазины, но исключительно при условии соблюдения норм гигиены и дистанцирования. В дальнейшем планируется возобновить учебный процесс в школах, разрешить работать ресторанам и отелям, сообщил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис.

Несмотря на прогнозы многих экспертов Греция на удивление легко перенесла пандемию, хотя налицо были все предпосылки для кризиса: слабая экономика, всё ещё страдающая от последствий финансового кризиса, плохо развитая система здравоохранения и самое старое население в Европе. К тому же греки не доверяют своим политикам и государственным институтам. Вкупе с экономическими последствиями кризиса — это «готовый рецепт катастрофы».

Но получилось всё совершенно по-другому, продолжает немецкое издание. И в то время, как эпидемия всё ещё бушует в большинстве стран Европы, в Греции к 3 мая зарегистрировано всего 2626 случаев заражения коронавирусом и 144 смерти. На данный момент в реанимации находятся 37 человек. Международные организации и СМИ, а также правительства других стран хвалят Афины за такую статистику.

Успех страны объясняется четырьмя факторами, пишет Der Spiegel. Во-первых, власти Греции отреагировали на предостережения учёных ещё в феврале. Во-вторых, Мицотакис действовал решительно, не теряя времени. Уже с 27 февраля, после того как в стране был зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусом, власти несмотря на массовые протесты отменили карнавальные мероприятия. С 11 марта закрылись школы, а вскоре и кинотеатры, магазины, музеи, рестораны, бары и церкви. Были отменены международные перелёты, закрыты границы. Все греки должны были сообщать по SMS о том, что собираются выйти из дома.

В-третьих, в массе своей граждане страны соблюдали нормы социального дистанцирования, в виде исключения доверившись своим властям в этом вопросе. И наконец, в-четвёртых, все эти меры позволили Греции выиграть время для того, чтобы увеличить на 70% количество койко-мест для интенсивной терапии в больницах. К тому же, по данным Министерства здравоохранения, было нанято 3 тыс. новых медицинских работников.

Теперь на фоне ослабления карантина на первый план выходят экономические последствия пандемии. Стране грозит глубокая рецессия. Безработица может вновь вырасти до 20%. Каждый третий отель и ресторан, скорее всего, не смогут снова открыться. Но у греков есть надежда: они доказали самим себе и миру, что ответственно подошли к борьбе с вирусом. В результате страна сможет быстрее остальных справиться с экономическими последствиями пандемии.