Мнение: Сможете ли вы “на глазок” отличить картину ценой в 100 миллионов от картины за 1 миллион?

07.05.2020, 19:42, Разное

В чем разница между дорогими картинами и дешевыми? Видно ли это с первого взгляда? А вы, сможете ли это увидеть?

За картины на мировых аукционах платят гигантские суммы. Цена складывается из разных факторов: в первую очередь, имя художника (репутация), история бытования ("провенанс" – кто владел? приличный человек? не краденое ли? не похоже ли на подделку?), потенциальная ценность как инвестиции, редкость и уникальность. А еще, поскольку люди покупают конкретную вещь, предмет (о чем, мы глядя на экран, часто забываем), большое значение имеет размер, метраж. Крупные картины стоят дороже крохотных. А красивое стоит дороже некрасивого (обычно): грубо говоря, юные девушки продаются охотней старушек. Подсчитали даже, какие цвета лучше "продают" полотно, в том числе абстрактное (красный и синий).

Илл.: самые дорогие картины русских художникам по результатам аукционов.



Но главное — картина должна "приглянуться". Показаться если не самой красивой, то самой талантливой, гениальной.

В нашем мире, где деньги — такой важный фактор, мера всего, давайте попоробуем оценить разницу в талантливости картины именно в деньгах.

Итак, сегодняшняя игра будет состоять в том,

что я предложу вам на выбор по две картины одного и того же художника, проданные на аукционах.

За одну из них была заплачена куча денег. Другая ушла по дешевке.

Вашей задачей будет выбрать ту, которая выглядит "дороже". (И попробовать для себя сформулировать, почему она стала аукционным рекордом, а вторая — нет). Руководствуйтесь не принципом "мне лично нравится больше эта" (хотя он тоже срабатывает), а воображением, эмпатией ("другим людям / арабским шейхам / гламурным галеристам больше могла бы понравиться эта"),

а также пытайтесь понять, какая из этих картин звучит "громче", вызывает больше эмоций.

ПЬЕР БОННАР

"Интерьер (Комнаты Боннара в Париже"), 1914



"Женщина с розой" (1908)



Дорогая: "Интерьер", продана в 2018 году за 6,6 млн. долларов.

Дешевая: "Женщина с розой", продана в 2019 году за 375 тыс. долл. Почему дешевле: нет приятного нежно-красного цвета, не так приятно взгляду, менее вдохновенно, более избитый сюжет (а еще меньше по площади)

КЛОД МОНЕ

"Пруд с кувшинками" (1917-20)



"Кувшинки в цвету" (1914-7)



Дорогая: "Кувшинки в цвету", проданы за 84,6 млн долл. в 2018 году.

Дешевая: "Пруд с кувшинками", продано за 15,9 млн. долл в 2017 году. Почему дешевле: потому что хаки неприятней взгляду, чем лиловый, она банально менее красива (а еще меньше размером, но тут это не особо важно).

ПИКАССО

"Алжирские женщины. (Версия О)". 1955



"Цирк" (1933)



Дорогая: "Алжирские женщины". 179 млн. долларов в 2015 году. До "Спасителя мира" была самой дорогой картиной в мире.

Дешевая: "Цирк". 548 тысяч фунтов в 2018 году. Почему дешевле: не самый лучший период художника (стиль, в отличие от первой не узнается с первого взгляда). Очень депрессивные цвета. Маленьгий размер (40 см. длиной, предыдущая – 146 см.).

ХУАН ГРИС

"Зеленый ковер" (1925)



"Стол музыканта" (1914)



Дорогая: "Стол музыканта", продан в 2018 году за 31,8 млн. долл.

Дешевая: "Зеленый ковер", продан в 2018 году за 3,9 млн. долл. Почему дешевая: вам уже должно быть видно.

МАРК РОТКО

"Оранжевый, красный, желтый" (1961)



"№21 (Красная, коричневая, черная и оранжевая)" (1953)



Дорогая: "Оранжевый, красный, желтый", продана в 2012 году за 86,8 млн. долл.

Дешевая: "№21 (Красная, коричневая, черная и оранжевая)", продана в 2014 году за 44,9 млн. долл. Почему дешевле: Ротко — это чистый цвет, чистая эмоция. Здесь есть черный и коричневый. Любой интерпретатор теста Люшера скажет, что эти цвета для диагностики "хуже" чем просто красный и оранжевый, воплощающие пылание жизни.

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Так в чем, все-таки, отличия между тем, что ставит рекорды и тем, что ординарное?

Что вы поняли про свою интуицию по результатам этого теста?

Изменяется ли метод восприятия у вас, если вы давно упражняетесь в этой рубрике?