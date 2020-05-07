Коронавирусом заразились двое сотрудников Хмельницкой АЭС

07.05.2020, 19:33, Новости дня

Двое сотрудников Хмельницкой атомной электростанции заразились коронавирусной инфекцией. Об этом 7 мая сообщила пресс-служба Хмельницкой облгосадминистрации.

Сотрудники Хмельницкой атомной электростанции, которые заразились коронавирусом, живут в городе Нетешин, сообщили в Хмельницкой облгосадминистрации.

“По состоянию на 17.45 в Хмельницкой области зарегистрировано 154 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 43 выздоровели, семеро умерли. [За прошедшие сутки] выявлено 11 новых случаев: восемь – у жителей Нетешина (лица из числа контактных, двое из них сотрудники Хмельницкой АЭС), два – в Хмельницком, один – в Каменец-Подольском”, – отметили в ОГА.

4 мая НАЭК “Энергоатом” сообщал о 16 сотрудниках атомных станций с COVID-19: 12 человек заболели на Южно-Украинской АЭС, по двое – на Запорожской и Хмельницкой, один – на Ровенской. В НАЭК подчеркивали, что среди критически важного персонала случаев заражения COVID-19 нет.

ℹ️STOP COVID-19 ℹ️ Хмельницька ОДА інформує: станом на 17-45 7 травня в Хмельницькій області зареєстровано 154… Posted by Хмельницька обласна державна адміністрація on Neljapäev, 7. mai 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По информации американского Университета Джонса Хопкинса, число инфицированных коронавирусом в мире превысило 3,78 млн человек, из них более 1,25 млн выздоровели, а 264 тыс. скончались.

По состоянию на утро 7 мая коронавирус в Украине подтвержден у 13 691 человека, из них 340 умерли, а 2396 вылечились. Среди инфицированных – 20% медиков (2660 человек, из них 19 умерли).