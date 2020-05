На химзаводе в Индии произошла утечка газа, 1000 человек пострадали, 11 погибли

07.05.2020, 19:33, Новости дня

Ночью 7 мая на заводе LG Polymers вблизи города Вишакхапатнам (штат Андхра-Прадеш, Индия) произошла утечка газа, вследствие чего погибло по крайней мере 11 человек, 1000 пострадали, 246 из них понадобилась госпитализация, сообщило издание IndiaToday.

В администрации больницы сказали Indian Express, что количество погибших, вероятно, возрастет, поскольку часть госпитализированных находится в тяжелом состоянии. 20 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Около 3000 человек из близлежащих сел были эвакуированы, отметило издание IndiaToday.

Поскольку утечка произошла ночью, многие местные жители во сне потеряли сознание. Пострадали также сотрудники аварийных служб, которые проводили эвакуацию. По информации журналистов, из-за утечки некоторые жители падали без сознания прямо на улицах города.

В районе погибло много животных.

Gas leaked from Visakhapatnam’s LG Polymers plant. Residents complained that the gas leakage caused a burning sensation in the eyes, rashes on bodies, and breathing difficulty.#VizagGasLeak

Read more: https://t.co/c7zRPupy8G pic.twitter.com/RwmaGUnfct

— The Indian Express (@IndianExpress) May 7, 2020

Министерство внутренних дел страны уточнило, что на заводе произошла утечка стирола, который по своей природе является токсичным и может вызывать раздражение кожи, глаз и проблемы с дыханием.

В полиции сообщили, что один из двух резервуаров, в которых находился стирол, оказался поврежден. Резервуары были оставлены без присмотра в связи с объявленным в марте из-за пандемии коронавируса карантином.

Завод LG Polymers был построен в 1961 году, в 1997 году его приобрела крупнейшая химическая компания Южной Кореи LG Chem. Предприятие производит полистирол (пластик).