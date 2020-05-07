 

Коронавирус в Италии. За сутки умерли 274 человека, выздоровели более 3 тыс.

07.05.2020, 19:33, Новости дня

За прошедшие 24 часа в Италии от коронавирусной инфекции скончались 274 человека (на 95 меньше, чем сутками ранее). Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения страны, опубликованные 7 мая.

Общее количество жертв эпидемии достигло 29 958 человек.

За последние сутки выздоровел 3031 пациент (почти на 5 тыс. меньше, чем 6 мая), общее число выздоровевших достигло 96 276. 

Продолжают болеть 89 624 человека (-1904). Из них в терапевтических отделениях лечение проходит 15 174 пациентов (-595), в отделениях интенсивной терапии – 1311 (-22). Еще 73 139 человек лечатся в домашних условиях (-1287).

Общее количество подтвержденных случаев заражения (с учетом умерших и выздоровевших) составляет 215 858 (+1401).

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. К 7 мая в мире коронавирусом заразилось 3,78 млн человек, умерло 264 тыс., выздоровело около 1,25 млн, информирует Университет Джонса Хопкинса.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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