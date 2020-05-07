Ученые связали исчезновение Луны в 1110 году с многочисленными вулканическими извержениями

07.05.2020, 19:30, Разное

Международный коллектив ученых провел масштабное исследование, в ходе которого изучил возможные причины, повлекшие таинственное исчезновение Луны в 1110 году. По мнению исследователей, к неординарному событию привели вулканические извержения.

Упомянутое событие немало десятилетий служило причиной многочисленных научных споров, проходивших среди профильных специалистов. Коллективом, возглавляемым швейцарским палеоклиматологом Себастьеном Гийе, представляющим Женевский университет, были изучены образцы керна, извлеченные из пластов древних ледников, а также был произведен анализ состава осадка, отложенного 900 лет назад. Кроме того, эксперты проанализировали не только множество исторических записок, сохранившихся с тех времен, но и базу данных астрономических расчетов NASA. В результате главным “виновником” исчезновения Луны в 1110 году был назван японский вулкан Асама, извержение которого двумя годами ранее описал один из чиновников Страны Восходящего Солнца.

В своих записях он описал пожар, вспыхнувший на вершине вулкана, который покрыл сады и поля, сделав их непригодными для возделывания. Именно это событие, главным образом, повлекло за собой отсутствие видимости спутника Земли. Однако исследователи не исключают, что извержение Асамы было “подкреплено” активностью и других вулканов в разных частях планеты.

Примечательно, что прежней версией, обосновывающей “таинственное исчезновение” Луны, было извержение еще одного вулкана – Геклы, расположенного в Исландии. Однако оно произошло в 1104 году, за шесть лет до анализируемого события, и специалисты считают, что его активность не могла сформировать настолько массивное непроницаемое облако, которому бы удалось стать причиной лунного затмения только к 1110 году. Об этом пишет научное издание Scientific Reports.