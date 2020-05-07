Дочка Оксаны Самойловой и Джигана предстала в образе Аллы Пугачевой

07.05.2020, 19:30, Разное

Дочка Оксаны Самойловой и Джигана Лея устроила костюмированное представление для семьи. Девочка предстала в образе Аллы Пугачевой.

Рэпер Джиган и его жена Оксана Самойлова воспитывают трех дочек и маленького сына. Средняя девочка Лея, как заметили подписчики, самая веселая и интересная из детей. Недавно она выкрасила волосы в розовый цвет, а теперь показала новую порцию бьюти-преображений.

На своей странице в Instagram Оксана Самойлова показала дочку Лею в образе Примадонны. Она надела парик с длинными волосами, леопардовую кепку и туфли на шпильке. Также на лице у девочки можно увидеть яркий макияж, чем она очень насмешила родных.

Подписчики Оксаны Самойловой стали шутить по поводу образа Леи. Они написали, что девочка просто звезда, прикольная и смешная. Также пошутили, что, наверное, она хочет увести Максима Галкина у Аллы Пугачевой.