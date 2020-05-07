 

Дочка Оксаны Самойловой и Джигана предстала в образе Аллы Пугачевой

07.05.2020, 19:30, Разное

Дочка Оксаны Самойловой и Джигана Лея устроила костюмированное представление для семьи. Девочка предстала в образе Аллы Пугачевой.
Рэпер Джиган и его жена Оксана Самойлова воспитывают трех дочек и маленького сына. Средняя девочка Лея, как заметили подписчики, самая веселая и интересная из детей. Недавно она выкрасила волосы в розовый цвет, а теперь показала новую порцию бьюти-преображений.

На своей странице в Instagram Оксана Самойлова показала дочку Лею в образе Примадонны. Она надела парик с длинными волосами, леопардовую кепку и туфли на шпильке. Также на лице у девочки можно увидеть яркий макияж, чем она очень насмешила родных.

Подписчики Оксаны Самойловой стали шутить по поводу образа Леи. Они написали, что девочка просто звезда, прикольная и смешная. Также пошутили, что, наверное, она хочет увести Максима Галкина у Аллы Пугачевой.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.04 / Специалисты назвали редкие симптомы коронавируса

16.04 / Главный шаман Алтая планирует совершить обряд подношения коронавирусу

25.04 / «Ты не станешь Познером или Дудем»: Тимати раскритиковал Собчак после ее приглашения

17.04 / Прорыдавшая 11 дублей Волкова: Завел молодую любовницу

28.04 / OnePlus Z с чипом MediaTek выйдет в июле

25.04 / Личное: Вопрос мамочкам

24.04 / Мнение: ППШ. Перезагрузка

22.04 / Злосчастная игла и возвращение к истокам: дочь Брюса Уиллиса объяснила, почему он проводит карантин с экс-супругой Деми Мур, а не с женой

26.04 / Мнение: Уход из минуса

17.04 / Ученые: Половина заболевших COVID-19 могли заразиться от людей без симптомов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска