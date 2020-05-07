 

Трусова объяснила решение уйти от Тутберидзе

07.05.2020, 19:30, Новости дня

Бронзовый призер чемпионата Европы по фигурному катанию Александра Трусова сообщила в соцсетях, что перешла в тренерскую группу к Евгению Плющенко, прекратив сотрудничество с Этери Тутберидзе, по личным причинам.

«Друзья, теперь я хочу сама сообщить вам о том, что по личным причинам я покидаю группу Этери Георгиевны, в которой тренировалась пять лет. Моим наставником теперь является Евгений Викторович Плющенко. Мы уже выбрали музыку к моим новым программам, и после карантина приступим к тренировкам. Прошу отнестись к моему решению с пониманием и без негатива. Я очень надеюсь и рассчитываю на вашу поддержку», – говорится в сообщении на ее странице во «ВКонтакте».

Напомним, в начале мая стало известно, что Александра Трусова ушла от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.

Позднее Олимпийский чемпион подтвердил, что бронзовый призер чемпионата Европы по фигурному катанию Александра Трусова решила перейти в его тренерскую группу. 



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