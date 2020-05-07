«Пора выходить из шизофрении»: Анастасия Волочкова устроила пикник с шашлыками

07.05.2020, 19:30, Разное

Анастасия Волочкова на своей странице в социальной сети Instagram опубликовала видеоролик, на котором запечатлена у мангала с шашлыками. Также балерина продемонстрировала зажженную на территории ее особняка елку.

Балерина держит себя в форме с помощью диет, употребляя постные супы, салаты с зеленью и другие низкокалорийные блюда. В период самоизоляции она придерживается привычного рациона питания, однако решила вместе с возлюбленным устроить возле своего роскошного дома пикник. На мангале они зажарили мясо, пробуя отвлечься таким образом от самоизоляции.

В описании под постом Волочкова отметила, что «пора выходить из шизофрении, оставаясь в любви и романтике». Артистка призналась, что готова немного отказаться от диеты ради кусочка куриного мяса, добавив, что, наверное, смешно видеть ее с шашлыком. Она подчеркнула, что в нынешний период нельзя обходиться без юмора, да и всегда все нужно воспринимать позитивно, и пожелала поклонникам добра и счастья, пишет ГлобалМСК.ру.

Также Анастасия Волочкова опубликовала видео, в котором продемонстрировала посаженные ею деревья на заднем дворе собственного дома и зажженную специально для романтического ужина с шашлыком елку. Артистка отметила, что у них нет бенгальских огней, однако у нее в душе горит огонь, которым она делится со всеми подписчиками.