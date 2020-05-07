Ученые подсчитали, насколько алкоголь увеличивает риск инсульта и болезней сосудов

07.05.2020, 19:30, Разное

Чем больше алкоголя употребляют люди, тем выше у них риск развития инсульта и болезней периферических артерий. Это показало новое генетическое исследование, опубликованное в журнале Circulation: Genomic and Precision Medicine.

Алкоголизм – известная причина болезней и смерти. Но научно доказать, что алкоголь – причина сердечно-сосудистых болезней, довольно нелегко. В обычных наблюдательных исследованиях сложно учесть все факторы, которые действуют на человека. Информация для них собирается в условиях обычной жизни, многие данные получают со слов людей, что снижает достоверность выводов. Поэтому такие исследования могут говорить лишь о связи алкоголя и определенных болезней, но они не способны доказать, что алкоголь является их причиной. Более точную информацию могут дать генетические исследования.

Для нового исследования ученые воспользовались методом менделеевской рандомизации. Сначала они установили, какие генетические варианты являются факторами риска злоупотребления алкоголем. Затем ученые использовали данные британского Биобанка (в нем хранятся данные о здоровье около полумиллиона жителей Великобритании) и нескольких других крупных банков медицинской информации, чтобы узнать, как часто развиваются сосудистые патологии у людей с генетическими предпосылками к избыточному употреблению алкоголя.

«Поскольку генетические варианты предопределены при зачатии и не могут меняться под действием окружающей среды, этот метод позволяет нам понять, действительно ли определенные факторы риска – в данном случае это употребление алкоголя – является причиной определенной болезни», – подчеркнула Сусанна Ларссон (Susanna Larsson), профессор Каролинского института в Швеции, соавтор исследования.

Оказалось, что злоупотребление алкоголем увеличивает вероятность развития болезней периферических артерий в три раза, обычно изменения происходят в сосудах ног. Риск инсульта у выпивающих повышен на 27%. Также ученые указали, что обнаружили “алкогольный след” в риске ишемической болезни сердца, фибрилляции предсердий и аневризмы аорты.

Ученые предполагают, что инсульт и болезни периферических артерий при злоупотреблении алкоголем развиваются чаще вследствие повышения среднего уровня артериального давления.

Различные организации и страны указывают разные дозы алкоголя, которые можно принимать без ощутимого вреда для здоровья. Согласно Американской кардиологической ассоциации, для мужчин «умеренное употребление алкоголя» составляет не более 86 миллилитров крепкого алкоголя в сутки, для женщин – не более 43 миллилитров.