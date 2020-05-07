Инфекционист Минздрава: распространение COVID-19 в России сохранится до июня

07.05.2020, 19:25, Новости дня

Активное распространение коронавируса среди жителей РФ будет продолжаться до июня. Об этом заявил главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова в интервью телеканалу "Россия 24".

Свое мнение специалист подкрепила следующим выводом: если считать, что активное распространение COVID-19 в нашей стране началось в марте, то к этому можно прибавить еще три месяца. Это означает, что вирус будет активен среди жителей РФ еще до июня.

Малинникова не исключает, что распространение COVID-19 может продолжиться и после вышеназванного месяца. Возможно, коронавирус станет сезонным, например, как грипп и ОРВИ. При этом специалист выразила надежду на то, что принятые ограничительные меры не дадут вирусу циркулировать на протяжении более ста дней.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что то, насколько быстро мы выйдем из ситуации с эпидемией коронавируса, зависит от нас самих.

По последним данным оперштаба, общее количество зараженных COVID-19 в РФ на 7 мая составляет 177 160 случаев. Прирост за сутки — 11 231 человек.