В Москве у магазина скончался вице-адмирал Николай Бирилло

07.05.2020, 19:25, Новости дня

На выходе из магазина на улице Дубравная в Москве скончался 73-летний военный пенсионер Николай Бирилло. После посещения магазина он сделал всего несколько шагов от двери, после чего схватился за сердце. По предварительным данным, мужчина скончался от острой сердечной недостаточности. Очевидцы произошедшего пытались поднять мужчину и оказать ему помощь, однако он уже не подавал признаков жизни. Вызванным на место врачам скорой помощи оставалось лишь констатировать его смерть.

Николай Бирилло – российский вице-адмирал, напомнила "Комсомольская правда". Во времена холодной войны Бирилло служил замкомандира восьмой эскадры кораблей Военно-морского флота СССР, созданной в 1971 году. Эскадра обеспечивала безопасность проходивших по Оманскому и Персидскому заливам советских сухогрузов и танкеров во время ирано-иракской войны 1980-1989 годов. Вице-адмирал был награжден медалями и орденом Красной Звезды.

В 1993 года до увольнения в 2002 году Николай Бирилло был начальником Главного технического управления ВМФ.