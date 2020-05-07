Путин призвал Трампа следовать союзническим традициям Второй мировой
07.05.2020, 19:25, Новости дня
Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом отметил, что РФ и США способны многого добиться, если будут следовать традициям союзничества Второй мировой войны.
Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировала пресс-служба Кремля.
Сообщается, что российский лидер подчеркнул, что Москва и Вашингтон вместе смогут решать немало важнейших проблем, включая обеспечение стратегической мировой стабильности, борьбы с терроризмом, урегулирования региональных конфликтов, противодействие пандемии COVID-19.
Ранее отмечалось, что в разговоре Трамп выразил готовность помочь в борьбе с коронавирусом любой стране мира, в том числе — России.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет