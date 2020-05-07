Мнение: Кто создал систему борьбы с эпидемиями в России, возраст заразившихся и тоска по работе

07.05.2020, 19:20, Разное

1. В левых блогах в последнее время много рассуждали про то, что российская медицина и в частности эпидемиология достались нам от СССР, и они оказались такими замечательными, что капиталисты не успели их развалить. Это дало нам возможность бороться с коронавирусом.

Доля правды тут есть. Систему борьбы с эпидемиями начали создавать ещё в Российской Империи (за ссылку спасибо коллеге monetam):

https://brodaga-2.livejournal.com/1248983.html

Сейчас из всех утюгов слышится, что благодаря Семашко Н.А, созданной им системе медицины, нам сейчас удаётся избегать того ужаса с эпидемией короновируса, который наблюдается в некоторых странах.

А я говорю, что ничего нового по сути Семашко не создавал, он был человеком практичным и просто восстановил и развивал систему здравоохранения которая существовала в Российской Империи вообще, а в части борьбы с особо опасными заразными болезнями он в точности воспроизводил царские наработки. <…>

В конце XIX века многие страны мира охватила так называемая третья пандемия чумы. В 1897 году на базе Императорского института экспериментальной медицины была создана “Особая комиссия для предупреждения занесения чумной заразы и борьбы с нею в случае её появления в России” (КОМОЧУМ).

Уединённый форт [Александр I] оказался наиболее подходящим местом для размещения Особой лаборатории (станции) по производству вакцины и иммунной сыворотки с использованием лошадей в качестве рабочего материала. <…>

Принц Ольденбургский с началом Великой Войны получил чрезвычайные полномочия для дела борьбы с распространением особо опасных заразных болезней как в действующей армии, так и на территории всей Российской империи.

Были созданы, по типу лаборатории в форте Александр I, лаборатории по борьбе с холерой, тифом, туберкулёзом, дифтерией и другими детскими болезнями. А чумная лаборатория переехала в город Саратов, куда были перемещены культуры возбудителей чумы и холеры и начал формироваться банк возбудителей особо опасных заразных болезней. В 1918-м году на базе этой лаборатории был создан первый в стране противочумный институт “Микроб”.

На самом деле тогда всё свелось к смене вывески.

А с приходом большевиков к власти произошёл по сути распад системы борьбы с особо опасными заразными болезнями, так тяжело и с большими трудностями выстроенной к тому времени России.

И катастрофа не заставила себя долго ждать. Почти сразу же в стране началась комбинированная эпидемия сразу нескольких особо опасных болезней, всех видов тифа, холеры, дифтерита, опять начал набирать обороты туберкулёз. На этом фоне потерялись эпидемии “испанки” и малярии. <…>

Вот тогда и пригодился Семашко с его природной практичностью и незаурядными административными талантами.

Он просто восстановил то, что было в России до Октябрьского переворота, и это позволило быстро справится с эпидемиями.

2. По состоянию на конец апреля большинство заразившихся коронавирусом в России — это вовсе не старики, а люди среднего возраста и молодёжь:

https://lenta.ru/news/2020/04/29/vosrast/

Большинство заразившихся коронавирусом в России — 80 процентов — люди трудоспособного возраста. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет РИА Новости.

Людей старше 65 лет в группе заразившихся 15 процентов. «Нам бы хотелось, чтобы количество было еще меньше», — сказала она, отметив, что люди старшего возраста тяжело переносят болезнь, иногда критически тяжело.

Таким образом, меры карантина в отношении пожилых людей у нас скорее сработали, а вот отношении всех остальных — скорее нет. Возможно, именно этим объясняется крайне низкая смертность от коронавируса в России — менее 1%. Заболевших старше 65 – лишь 20%, тяжёлых случаев — около 5%:

https://lenta.ru/news/2020/04/29/popova/

3. Процент скучающих по работе россиян оказался куда выше ожидаемого:

https://lenta.ru/news/2020/04/30/hh/

Россияне признались в тоске по работе и назвали вещи, по которым больше всего скучают. Об этом говорится в исследовании HeadHunter, которое поступило в «Ленту.ру».

Аналитики установили, что больше всего жителям страны не хватает общения с коллегами. В этом признались 42 процента опрошенных. При это эксперты установили, что женщины скучают по работе больше мужчин (43 процента против 40 процентов).

Также треть россиян (32 процента) говорят, что им не хватает денег, поскольку с началом вызванного пандемией коронавируса карантина их стало меньше. Такие заявление в большей степени характерны для женщин (36 процентов), чем для мужчин (27 процентов). <…>

От 10 до 20 процентов россиян поделились, что скучают по любимому рабочему месту, офисной атмосфере и развлечениям после рабочего дня. Часть россиян сообщили, что с карантином объемы работы уменьшились, и они бы хотели быть более загруженными в течение дня.

Надо учесть, что несколько десятков процентов россиян либо продолжили работать как обычно, либо работали удалённо ещё до эпидемии. Цифра в 42% скучающих заставляет предположить, что большая часть наших сограждан свою работу любит.