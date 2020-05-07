Макрон выразил признательность российскому народу в связи с Днем Победы

07.05.2020, 19:16, Новости дня

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе беседы с российским коллегой Владимиром Путиным выразил от имени французов признательность российскому народу в связи с 75-летием Победы.

«Президент Французской Республики выразил чувства дружбы и признательности от имени народа Франции российскому народу в связи с отмечаемым в РФ 9 мая Днем Победы», – говорится в заявлении Елисейского дворца, передает ТАСС.

Главы государств обменялись поздравлениями в связи с 75-летием Победы над фашизмом, сообщается на сайте Кремля.

«Владимир Путин отметил, в частности, что в РФ всегда будут помнить подвиг летчиков эскадрильи «Нормандия-Неман», сражавшихся на советско-германском фронте. Президенты передали ветеранам обеих стран искренние пожелания здоровья и благополучия», – говорится в сообщении.

Также президенты обсудили ситуацию с коронавирусом, они подтвердили важность установившегося двустороннего сотрудничества в этом направлении. Кроме того, политики затронули вопросы подготовки видеоконференции лидеров государств – постоянных членов СБ ООН.

Путин и Макрон обменялись мнениями по актуальным международным проблемам, в том числе урегулирование внутриукраинского конфликта и кризис в Ливии.

Ранее в четверг президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в телефонном разговоре обменялись поздравлениями в связи с 75-летием победы над фашизмом.