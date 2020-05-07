Названа дата возвращения судов к обычному режиму работы

07.05.2020, 19:16, Новости дня

Российские суды с 12 мая начнут возвращаться к обычному режиму работы, сообщил источник в судебной системе.

Собеседник ТАСС пояснил, что об этом идет речь в разосланном судам письме Судебного департамента при Верховным суде от 7 мая.

В документе отмечается, что, в соответствии с указом президента о продлении ограничительных мер и постановлении Верховного суда и Совета судей работа с минимально возможной численностью судей и работников обеспечивается до 11 мая.

Их действие истекает 11 мая, потому «предлагается, начиная с 12 мая 2020 года, осуществлять деятельность судов и органов Судебного департамента в полном объеме и в составе работников, определенных штатным расписанием, за исключением тех, у которых выявлено заражение новой коронавирусной инфекцией, и работников, имевших контакт с лицами, заразившимися указаной инфекцией».

Ранее сообщалось, что Московский областной суд с 12 мая намерен возобновить слушания уголовных дел и материалов всех категорий, а также дел об административных правонарушениях.