 

Гарик Харламов спрятал фамилию Анастасии Волочковой в обидных картинках

07.05.2020, 19:09, Разное

Гарик Харламов переключился с ведущей Ларисы Гузеевой, ставшей героиней его острых шуток, на Анастасию Волочкову. Юморист спрятал фамилию балерины в головоломке, которая состоит из обидных картинок.
На своей странице в Instagram Гарик Харламов разместил ребус с тремя картинками, которые состояли из представителя крупного рогатого скота, полуобнаженных ягодиц и картинки автомобиля российского автопрома. Подписчики страницы юмориста сразу разгадали его загадку и написали ответы в комментариях.

До сих пор неизвестно, почему свое внимание Гарик Харламов обратил на Анастасию Волочкову, так как задевать Ларису Гузееву он начал после обнародования фрагмента со съемок шоу «Давай поженимся», который не должен был стать достоянием общественности. На кадрах ведущая использует бранные слова, что и высмеял юморист. Сначала пользователи социальных сетей нормально относились к «стебу» комика, но сейчас просят, чтобы он оставил артистку в покое, так как шутки перерастают в издевки.



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