“Ну и приключение в пандемию”: Дмитрий Нагиев станцевал вместе с “Пухляшем” из клипа Little Big

07.05.2020, 19:09, Разное

Дмитрий Нагиев в микроблоге в Instagram опубликовал забавное видео. Артист решил показать, как он и его коллега актер Дмитрий Красилов, который принимал участие в съёмке клипа группы Little Big на песню Uno, по очереди танцуют друг перед другом.

Дмитрий Нагиев захотел прогнать скуку у своих поклонников и развеселить их во время соблюдения социального дистанцирования. Он снял небольшое видео совместно с актером Дмитрием Красиловым, известным под прозвищем «Пухляш» из клипа Little Big. В видеоролике можно увидеть, как артист берёт уроки танцев и повторяет несколько энергичных движений за участником знаменитой группы. Шоумен предположил, что после снятия карантинных мер ему должны вручить государственную награду Героя РФ за то, что он веселил поклонников из последних сил. Актёр признался, танцы дались ему не легко.

«Прямо сердце колотится, ну и приключение в пандемию», — рассказал артист подписчикам. На данный момент видео уже посмотрели больше 1,3 млн пользователей Сети. Поклонникам очень понравилась идея танцев, особенно они отметили, что Дмитрий Нагиев очень пластичный и харизматичный. «Я думала Нагиев только стоять красиво умеет, а он и танцевать может», «Никто и не сомневался, что в танце Нагиев также харизматичен, как и везде», «Дмитрий, вы как всегда на высоте», – прокомментировали публикацию подписчики актёра.