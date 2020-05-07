 

В Android появилась новая уязвимость, угрожающая миллионам устройств

07.05.2020, 19:09, Разное

Сотрудники Center of Internet Security, смогли обнаружить в ОС Android новую уязвимость. Опасный баг является угрозой для миллионов устройств, так как открывает к ним доступ злоумышленникам.
Уязвимость, допущенная разработчиками, получила название CVE 2020-0103. С помощью нее хакеры имеют возможность взламывать планшеты и смартфоны, функционирующие на базе “операционки” Android. Киберпреступники могут установить вредоносный файл, получив доступ к устройству с помощью бага, а также изменять или удалять данные, похищать информацию, создавать аккаунты незаметно от пользователя с правом доступа.

В компании Google, узнав о появившейся проблеме, сразу же избавились от уязвимости. Эксперты центра полагают, что выход патча не полностью исправил ситуацию и в опасности могут находиться некоторые модели мобильных телефонов и планшетов.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.04 / Врач усомнился в пользе бани при борьбе с коронавирусом

02.04 / Уимблдонский турнир отменили впервые после окончания Второй мировой войны

07.05 / Анастасия Ивлеева продемонстрировала, как она выглядела до покорения Москвы

13.04 / Кети Топурия представила соблазнительную фотосессию на природе

28.04 / В условиях кризиса наука работает над важнейшей технологией тысячелетия

19.04 / «Так и живем»: Дочь Ларисы Долиной опубликовала снимок мамы на карантине

02.05 / Дети реже заражаются коронавирусом. Tак ли это?

10.03 / Мнение: История про дачу

01.05 / Ученые нашли связь между пищевыми привычками и контентом друзей в соцсетях

29.04 / Это шторм

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска