В Android появилась новая уязвимость, угрожающая миллионам устройств

07.05.2020, 19:09, Разное

Сотрудники Center of Internet Security, смогли обнаружить в ОС Android новую уязвимость. Опасный баг является угрозой для миллионов устройств, так как открывает к ним доступ злоумышленникам.

Уязвимость, допущенная разработчиками, получила название CVE 2020-0103. С помощью нее хакеры имеют возможность взламывать планшеты и смартфоны, функционирующие на базе “операционки” Android. Киберпреступники могут установить вредоносный файл, получив доступ к устройству с помощью бага, а также изменять или удалять данные, похищать информацию, создавать аккаунты незаметно от пользователя с правом доступа.

В компании Google, узнав о появившейся проблеме, сразу же избавились от уязвимости. Эксперты центра полагают, что выход патча не полностью исправил ситуацию и в опасности могут находиться некоторые модели мобильных телефонов и планшетов.