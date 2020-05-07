 

Нино Бурджанадзе поддержала идею «Бессмертного полка»

07.05.2020, 19:08, Новости дня

Экс-председатель парламента Грузии, лидер оппозиционного «Демократического движения» Нино Бурджанадзе поддержала идею акции «Бессмертный полк», назвав ее «аполитичной» и «гуманной». Об этом информирует корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Так реализуются слова о том, что никто не забыт и ничего не забыто», – сообщила она газете ВЗГЛЯД.

По ее словам, «кощунственно переписывать историю Победы в Великой Отечественной войне, надо гордиться нашими дедами и прадедами, которые спасли нас всех от гитлеризма».

Нино Бурджанадзе отметила, что в ее семье и в семье ее супруга было немало участников ВОВ, в том числе Герой Советского Союза Константин Цуцкиридзе.

«Один мой дед был офицером-пограничником, другой воевал в Италии и имел как советские, так и итальянские награды. Есть среди наших предков и погибшие в Керчи, Симферополе… Как не чтить их память?», – сказала Нино Бурджанадзе.

Она намерена 9 мая возложить венки в Вакийском парке в Тбилиси к Могиле Неизвестного солдата.

Ранее Нино Бурджанадзе заявляла, что считает «безусловно обязательным» участие представителя руководства Грузии 9 мая на празднованиях по случаю 75-летия Победы в Москве, несмотря на отсутствие дипломатических отношений между двумя странами после войны 2008 года.

«Это общая история. 700 тысяч грузин ушли на фронты Великой Отечественной. День Победы – величайший праздник, нужно уважать память погибших», – заявляла Бурджанадзе.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.04 / Назван общий объем помощи российским предприятиям и организациям

29.04 / Названа вероятная причина пожара с восемью погибшими в Выборге

01.05 / Экс-депутата Госдумы задержали в Испании

31.03 / Кремль: система здравоохранения работает очень хорошо, но анализ ее работы будет

06.04 / Убийцу словацкого журналиста Куцяка приговорили к 23 годам тюрьмы

07.04 / В рамках акции #МЫВМЕСТЕ на горячую линию помощи пожилым поступило более 500 тыс. звонков

27.04 / Грубо говоря, святая вода

13.04 / Московская биржа открылась снижением

01.04 / Спокоен и счастлив: Сергей Лазарев празднует день рождения

23.04 / В Чернобыльской зоне в четырех лесничествах продолжают борьбу с пожарами – ГСЧС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска