МИД Беларуси выслал из страны корреспондента Первого канала

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07.05.2020, 19:00, Разное

…после сюжета о недоверии жителей официальной статистике по COVID-19.

Министерство иностранных дел Беларуси аннулировало аккредитацию корреспондента российского Первого канала Алексея Кручинина, готовившего сюжеты о вспышке коронавируса в стране. В пресс-службе МИДа отказались назвать изданию TUT.by причину решения.

В эфире госканала «Беларусь 1», как добавляет РИА Новости, ведущие заявили, что «как суверенная страна Беларусь имеет право защищать своих жителей не только медицински, но и информационно — например, от лжи и фейков, которых в одном сюжете — семь штук. Это перебор, господа».  Первый канал рассказал, что аккредитации лишили всю съемочную группу, а Кручинина выслали из страны.

6 мая на Первом канале вышел репортаж Кручинина, где показали свежие могилы на кладбище у города Столбцы под Минском (в апреле там зафиксировали вспышку коронавируса), а также рассказали о мужчине, который переболел пневмонией, но его тесты на COVID-19 оказались отрицательными.

«Становится понятно, почему многие не доверяют методикам подсчета, которые использует белорусский Минздрав», — отмечалось за кадром. В сюжете также говорилось о резком приросте случаев в официальной статистике вскоре после пасхальных служб и республиканского субботника 25 апреля, а белорусские власти критиковались за отказ от введения ограничительных мер по рекомендации ВОЗ.

Ранее белорусский МИД уже высказывался о материалах Кручинина. «Абсолютно недопустимо, когда льется грязь на страну. В таком едком ключе, как вчера российский телеканал, <..> говорить о стране нельзя», — говорил министр Владимир Макей о выпуске от 9 апреля, где меры белорусских властей назывались недостаточными.

Всего к настоящему моменту Беларусь сообщала о почти 20 тысячах заболевших и более 100 летальных исходах. Несмотря на активный прирост новых случаев, власти страны не стали отменять парад к дню Победы, а также концерт вечером 9 мая в центре Минска.

Источник: Новая газета



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