24-летняя Флоренс Пью резко ответила на нескончаемую критику ее романа с 45-летним Заком Браффом

07.05.2020, 18:55, Разное

Актриса стала лицом с обложки свежего номера ELLE UK. Помимо творческих планов Флоренс Пью, разумеется, поговорила с журналистом издания и о своей личной жизни. В начале апреля Пью подтвердила свой роман с коллегой по цеху, актером Заком Браффом, выложив романтичный снимок в Instagram. Впрочем, реакция ее подписчиков на этот снимок была весьма неоднозначной: интернет-пользователей смутила 21-летняя разница между возлюбленными, и в сторону девушки посыпались оскорбления. О том, насколько неуместны были все эти комментарии и буллинг, Флоренс сначала объяснила у себя в соцсетях, а теперь дала отпор хейтерам на страницах международного издания:

Я имею право проводить время с кем хочу и как хочу. Я всегда считала странным, что люди начинают осуждать такой личный выбор человека. Я актриса, потому что мне нравится играть. И я не против, чтобы люди смотрели на то, чем я живу, но они не имеют права учить меня, что мне делать со своей личной жизнью. Я понимаю, что с известностью в жизни появляется много других новых моментов, например, люди могут вторгаться в твою личную жизнь и высказывать мнение на этот счет. Но мне странно, что нормальные люди начинают демонстрировать такую ​​ненависть в отношении той части моей жизни, которую я не выставляю напоказ. Странная сторона славы в том, что вы можете быть разорванным на части тысячами людей за то, о чем они даже не имеют понятия.

Флоренс Пью и Зак Брафф, апрель 2020 годаКликните на фото для просмотра галереи

Напомним, о романе Флоренс и Зака западные СМИ говорили уже некоторое время. А в начале апреля пара была замечена на “карантинном” шопинге в Лос-Анджелесе: Флоренс сбегала за продуктами, спрятав руки в резиновые перчатки, в то время как Зак ждал ее у входа в магазин на своем автомобиле Audi. Ранее они несколько раз попадали под прицел объективов фотографов, но находились в компании и старались не показывать своих чувств на публике.

По сообщениям все тех же СМИ, Пью и Брафф познакомились в 2019 году во время совместной работы над картиной “Время, необходимое, чтобы добраться туда”. В фильме она исполнила главную роль, а он выступил режиссером и сценаристом. Якобы с того времени их и связывают романтические отношения.

Флоренс Пью на обложке ELLE UK