Границы Франции решили оставить закрытыми после ослабления карантина

07.05.2020, 18:53, Новости дня

Границы европейского пространства будут закрыты до последующих объявлений, власти Франции не намерены открывать национальные границы ранее 15 июня, сообщил в четверг глава МВД страны Кристоф Кастанер.

«Как вы знаете, с начала эпидемии закрытие границ стало правилом, а право их пересечь – исключением. Мы все еще нуждаемся в этой мере предосторожности. … Что касается въезда и выезда с европейского пространства… – границы останутся закрытыми до нового распоряжения», – приводит слова министра РИА «Новости».

Кастанер уточнил, что по вопросу открытия границ Франции «было принято решение продлить принятые ранее ограничения, по меньшей мере, до 15 июня».

Во Франции с 17 марта действуют строгие ограничения на передвижение. Постепенное ослабление принятых на фоне коронавируса мер в стране ожидается с 11 мая.

При этом ранее во Франции решили не помещать на карантин прибывших из Британии и зоны Шенгена.