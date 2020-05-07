Инфекционист Минздрава дала прогноз о распространении коронавируса

07.05.2020, 18:53, Новости дня

Активное распространение коронавируса среди россиян будет продолжаться до июня, сообщила главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Елена Малинникова.

«Если считать, что в марте месяце началось активное распространение вируса в нашей стране, то прибавьте три месяца. Это непосредственно до июня месяца будет еще вирус активно распространяться среди нас с вами», – сказала Малинникова в эфире «России 24», передает ТАСС.

В среду мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что на протяжении двух недель в столице не растет число госпитализаций и тяжелых больных, что свидетельствует о стабилизации ситуации. По его словам, в городе кратно увеличено тестирование на коронавирус, что влияет на рост числа выявленных больных, но не говорит о росте заболеваемости.

Количество проведенных в Москве тестов на коронавирус достигло 1 млн, сообщали в правительстве столицы.