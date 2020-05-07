 

Коронавирус оказался особенно опасным для полных людей

07.05.2020, 18:50, Разное

Британские ученые из Университета Глазго выяснили, что у людей с ожирением имеется более высокий риск возникновения тяжелых осложнений из-за коронавируса COVID-19. Об этом свидетельствуют результаты исследования, в рамках которого специалисты изучили данные более 428 тысяч людей, сообщает “Вечерняя Москва”.

Эксперты установили, что чаще всего в больницы попадали люди с лишним весом, курильщики и пациенты, которые вели малоподвижный образ жизни. При этом риск госпитализации увеличивался вдвое при ожирении. Почему именно лишний вес так сильно усугубляет ситуацию – пока неизвестно.



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