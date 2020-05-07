В Германии оценили перспективы «Северного потока – 2»

07.05.2020, 18:48, Новости дня

Правительство ФРГ поддерживает реализацию «Северного потока – 2» для укрепления энергобезопасности Европы и отвергает санкции США против участников проекта, сообщил посол Германии в РФ Геза Андреас фон Гайр.

«Германия в лице своего федерального правительства убеждена в важности реализации этого проекта, который в долгосрочной перспективе будет способствовать укреплению энергетической безопасности нашей страны и других европейских государств. По многим вопросам международной политики мы занимаем схожую позицию с США, но по «Северному потоку – 2» мы с американцами расходимся. Мы решительно отвергаем любые экстерриториальные санкции, в том числе и эти, принятые Конгрессом США», – сказал посол ТАСС.

Фон Гайр отметил, что «Северный поток – 2» – это «прежде всего коммерческий проект, участники которого убеждены в его скором осуществлении».

«Насколько мне известно, судно-трубоукладчик прибыло в Калининград и после определенного технического переоснащения сможет завершить укладку труб на оставшихся километрах морского дна. На данный момент перспективы реализации проекта выглядят весьма обнадеживающими», – добавил посол.

Ранее сообщалось, что правительство Германии по-прежнему положительно относится к проекту «Северный поток – 2» и рассчитывает на его завершение.

Оператор «Северного потока – 2» компания Nord Stream 2 AG, заявила, что планирует завершить проект в конце 2020 – начале 2021 года.