 

МВФ одобрил выделение 8 миллиардов долларов по 50 запросам об экстренной помощи

07.05.2020, 18:44, Новости дня

Международный валютный фонд удовлетворил запросы 50 из 189 членов на выделение экстренной помощи общим объемом 18 миллиардов долларов и продолжает в ускоренном порядке обрабатывать еще более 50 запросов, заявил в ходе онлайн-брифинга официальный представитель МВФ Джерри Райс.

Запрос Египта на экстренное финансирование и программу кредитования МВФ рассмотрит 11 мая. Райс не стал перечислять все страны, чьи запросы еще находятся на рассмотрении, однако, отвечая на вопросы, упомянул Шри-Ланку, ЮАР и Замбию.



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