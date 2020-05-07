МВФ одобрил выделение 8 миллиардов долларов по 50 запросам об экстренной помощи
07.05.2020, 18:44, Новости дня
Международный валютный фонд удовлетворил запросы 50 из 189 членов на выделение экстренной помощи общим объемом 18 миллиардов долларов и продолжает в ускоренном порядке обрабатывать еще более 50 запросов, заявил в ходе онлайн-брифинга официальный представитель МВФ Джерри Райс.
Запрос Египта на экстренное финансирование и программу кредитования МВФ рассмотрит 11 мая. Райс не стал перечислять все страны, чьи запросы еще находятся на рассмотрении, однако, отвечая на вопросы, упомянул Шри-Ланку, ЮАР и Замбию.
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