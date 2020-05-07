Трамп и Путин обсудили борьбу с коронавирусом и контроль над вооружениями
07.05.2020, 18:44, Новости дня
Президент США Дональд Трамп в четверг побеседовал по телефону с российским президентом Владимиром Путиным по случаю 75-й годовщины Дня Победы в Европе, сообщает пресс-служба Белого дома.
Два лидера обсудили прогресс в борьбе с пандемией коронавируса. Трамп подчеркнул, что Соединенные Штаты прилагают все усилия, чтобы защитить американцев, и также готовы оказать помощь любым нуждающимся странам, в том числе России.
Американский лидер подчеркнул, что США нацелены на обеспечение эффективного контроля над вооружениями, распространяющегося не только на Россию, но и на Китай, и с нетерпением ждут будущих переговоров, чтобы избежать дорогостоящей гонки вооружений.
В ходе беседы также обсуждались другие двусторонние и международные вопросы.
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Служба новостей «Голоса Америки»
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