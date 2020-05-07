В Москве умерла главврач поликлиники, болевшая коронавирусом. Она 43 дня была на ИВЛ

07.05.2020, 18:42, Новости дня

Главный врач московской поликлиники №180 Юлия Сергеева умерла от осложнений, вызванных COVID-19. Об этом заявили в департаменте здравоохранения города. По словам чиновников, женщина 43 дня провела на аппарате искусственной вентиляции легких.

“Несмотря на все принятые меры, осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией, оказались несовместимы с жизнью, и спасти Юлию Борисовну не удалось”, – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что должность главврача Сергеева занимала с 2016 года, а в медицине проработала в общей сложности более 30 лет.

Ранее “Медуза” писала о том, что нулевым пациентом в закрывшейся на карантин из-за вспышки коронавируса поликлинике №180 стала главврач, вернувшаяся из поездки в Испанию. В самой поликлинике тогда источником заражения назвали одного из пациентов с COVID-19, который “прошелся по этажам”.

В апреле группа врачей создала “Список памяти” – сайт, в который вносят имена медработников, погибших из-за пандемии коронавируса. Сейчас в списке значатся 113 фамилий.

Официально статистика умерших от коронавируса медиков не ведется, несмотря на многочисленные очаги заражения в больницах по всей России. Например, в Санкт-Петербурге 6 мая стало известно о смерти еще четырех медицинских работников, заразившихся коронавирусом. Перед этим там появился мемориал с фотографиями погибших от болезни медработников. Многие врачи в Петербурге заразились из-за нехватки защитных средств.

Ранее Минздрав России выпустил новые рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции. Власти попросили разделять случаи смерти от COVID-19 и летальные исходы, “вызванные сопутствующими коронавирусу хроническими болезнями”. Такой подход может занизить официальную статистику по смертям от COVID-19.

Кроме того, больницам порекомендовали “снизить потребность в средствах индивидуальной защиты”, когда как с самого начала пандемии коронавируса медработники жалуются на нехватку масок, респираторов, костюмов и прочих необходимых при работе средств.

В конце апреля стало известно, что из больницы в Коммунарке массово увольняются медсестры. Они рассказали об опасных условиях труда и о том, что им не платят обещанные “коронавирусные” надбавки.