В Крыму при посадке разбился боевой вертолет, есть погибший и раненые в тяжелом состоянии

07.05.2020, 18:42, Новости дня

Российский транспортно-боевой вертолет Ми-35 днем 7 мая совершил жесткую посадку на аэродроме 39-го вертолетного полка в аннексированном Крыму в районе Джанкоя, сообщили в Министерстве обороны России.

“Члены экипажа (трое военнослужащих) доставлены в медицинское учреждение, им оказана необходимая медицинская помощь”, – заявили в пресс-службе Южного военного округа России. Агентства сразу после крушения сообщили, что раненые в тяжелом состоянии.

Позже РИА Новости сообщило со ссылкой на МЧС Крыма, что один раненый скончался в больнице.

Других пострадавших, по данным Минобороны, нет, разрушений на земле также нет.

Транспортно-боевой вертолет Ми-35М с 2005 года выпускается в Ростове-на-Дону на заводе “Роствертол”. Он предназначен для ведения боя днем и ночью, уничтожения бронетанковой техники, огневой поддержки сухопутных войск, высадки десанта, эвакуации раненых, а также транспортировки грузов в грузовой кабине или на внешней подвеске.

Минобороны утверждает, что вертолет, который разбился в Крыму, выполнял плановые тренировки без боекомплекта (на борту Ми-35 есть пушечная установка с двуствольной пушкой 23 мм и несколько противотанковых ракет). Кроме России, вертолет используют военные в Азербайджане, Венесуэле, Ираке и Узбекистане.

Россия аннексировала украинский полуостров Крым в марте 2014 года по результатам так называемого референдума, проведенного в присутствии вооруженных людей в военной форме. Международные организации признали аннексию Крыма незаконной и осудили действия России, страны Запада ввели против нее экономические санкции. Перед аннексией российские военные использовали в Крыму вертолеты Ми-35 для захвата украинского морского тральщика “Черкассы” и нескольких других украинские военных судов и военных объектов.