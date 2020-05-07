 

Никита Джигурда вызвал на бойцовский поединок Александра Емельяненко

07.05.2020, 18:30, Разное

Никита Джигурда рассказал, что вызывает на бой Александра Емельяненко. Ранее боец смешанных единоборств посмеялся над музыкантом, предложившим ведущему Владимиру Соловьеву выйти на ринг.
В своем блоге в Instagram Никита Джигурда написал пост, заявив, что он отвечает за собственные слова. Поэтому он надеется, что оскорбивший его известный боец Александр Емельяненко не побоится сразиться с ним в поединке. Актер придерживается мнения, что необходимо отвечать за необдуманные слова и фразы, которые опубликовали разные издания.

Раньше Александр Емельяненко отозвался о возможном бое с Владимиром Соловьевым. Он заявил, что из участников боя сыпется песок. Боец не называл оппонента ведущего, но до этого его вызывал на борьбу Никита Джигурда, которому 59 лет.



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