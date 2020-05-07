 

Стала известна реакция Москвы на высылку российского журналиста из Белоруссии

07.05.2020, 18:30, Новости дня

Москва не планирует отвечать на лишение аккредитации журналистов Первого канала в Белоруссии, сообщил информированный источник.

«Ответные меры не планируются, потому что мы за свободу слова и за создание беспрепятственных условий для работы журналистов, в первую очередь из братской Белоруссии», – сказал источник РИА «Новости».

Напомним, 7 мая МИД Белоруссии официально проинформировал посольство РФ о лишении аккредитации съемочной группы российского Первого канала после сюжета о ситуации в республике с коронавирусом. Позже журналиста выслали из Белоруссии. В пресс-службе Первого канала назвали действия белорусских властей абсолютно безосновательными.

В апреле президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал российские СМИ за освещение борьбы с коронавирусом в республике. Он также заявлял об «особом пути» Белоруссии в борьбе с коронавирусом. В результате к концу апреля Белоруссия стала рекордсменом по коронавирусу среди соседей России.



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