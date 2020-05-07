Умер архимандрит Амвросий, венчавший Стаса Михайлова с супругой Инной

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07.05.2020, 18:30, Разное

Певец Стас Михайлов в микроблоге в Instagram пояснил о том, что умер архимандрит Амвросий, который венчал его с женой Инной. Священнослужителя не стало за несколько дней по причине заболевания. У него подозревали COVID-19.
Стас Михайлов отметил, архимандрита Амвросия можно было назвать очень хорошим человеком от Бога. Знаменитость добавил, за несколько дней до смерти священнослужителя он общался с ним. «Это страшное заболевание не щадит никого. Помолитесь за упокой его души», — обратился певец к поклонникам. Стоит отметить, исполнитель также перенес коронавирусную инфекцию. Заболевание протекало не в самой тяжелой форме. «Согласно тесту Роспотребнадзора, у меня на самом деле обнаружили COVID-19. На момент заявления мои слова были правильными, поэтому я не жалею, что предупредил людей и помог им обезопасить себя», – отметил исполнитель. Он также добавил, человек обязан знать, как поступать в данной ситуации. Знаменитость сообщил, ему пришло очень много сообщений от людей, которые смогли вовремя обратиться за помощью в больницу. Им удалось перенести коронавирусную инфекцию в лёгкой форме. Певец выразил слова благодарности врачам за то, что они помогли ему выздороветь и за выполнение непосильной работы.



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