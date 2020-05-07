 

Из-за рубежа на родину за месяц вернулись около 15 тыс. россиян

07.05.2020, 18:30, Новости дня

Около 15 тыс. россиян было вывезено из-за рубежа на родину за апрель в связи с распространением коронавируса, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«За апрель было вывезено порядка 15 тыс. человек, но общая сумма остается плюс-минус, потому что еще большее количество людей приняли к сведению все, что происходит, и посчитали, что тоже хотят выехать, хотя еще месяц назад они так не считали», – отметила Захарова в своем Instagram.

По ее словам, в страну ежедневно приезжают несколько сотен человек, а по состоянию на месяц назад на родину хотели вернуться 30-35 тыс. россиян. Так, многие путешественники из России, особенно в странах Юго-Восточной Азии, считали, что переждут пандемию.

Напомним, в начале мая Захарова рассказала о «сложнейшем» рейсе по вывозу россиян из Индии.

СМИ писали, что РФ спасает сограждан из ряда стран из-за коронавируса.

Премьер Михаил Мишустин, в свою очередь, поручил выделить дополнительные средства оставшимся за границей россиянам.



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