Специалисты перечислили способы проверки iPhone или iPad перед покупкой с рук

07.05.2020, 18:30, Разное

Специалисты рассказали, каким образом можно проверить iPhone или iPad перед покупкой с рук. При этом, тестирования проводить попросту необходимо во избежание приобретения гаджета, собранного «в подвале».

Поначалу следует обратить внимание на сколы и потертости. В случае примятого угла корпуса, девайс мог неоднократно падать, что негативно влияет на работу аппарата. Рекомендуется проверка серийного номера модели, выводящегося на дисплей посредством меню «Настройки» и подпункта «Об устройстве». Комбинацию цифр и букв необходимо набрать на сайте производителя, отмечают эксперты. Помимо этого, смартфоны или планшеты не должны иметь привязку к Apple Id. Об этом можно узнать с помощью вкладки «Локатор» и функции «Найти».

Таким образом, если новый владелец вовремя не сбросит настройки, его устройство может удаленно заблокироваться. Часть смартфонов обладают индикаторами влаги: в случае падения в воду появляются красного цвета огоньки в лотке для SIM-карты и аудиовыходе.